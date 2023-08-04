Новичок ЦСКА Файзуллаев: «Хочу стать важным игроком и помогать клубу выигрывать все»

Новичок ЦСКА Аббос Файзуллаев высказался о переходе в команду.

«Конечно, я очень рад, что присоединился к такому клубу, как ЦСКА. Одна из самых титулованных команд России. Надеюсь, у меня все получится. Покажу себя и дальше буду развиваться.

Мне нравится больше играть как десятка. Могу играть левого вингера и правого вингера. Хочу стать важным игроком ЦСКА и помогать клубу выигрывать все. Я еще ни с кем не подружился, но чуть-чуть знаком с Бахой (Бактиер Зайнутдинов – прим.) знаком был», – сказал Файзуллаев в интервью пресс-службе армейцев.

ЦСКА объявил о переходе 19-летнего воспитанника «Пахтакора» 4 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро.