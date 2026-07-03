«Оренбург» обыграл «Рубин» в товарищеском матче

«Оренбург» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 в товарищеском матче.

За казанцев на 24-й минуте отличился нападающий Мирлинд Даку. На гол «Рубина» «Оренбург» ответил мячами полузащитников Евгения Болотова (40-я минута) и Рената Голыбина (82-я минута).

В сезоне-2025/26 «Оренбург» набрал 29 очков и занял 12 место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 43 баллами финишировал на восьмой позиции.