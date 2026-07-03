Александр Ивлев: «Динамо» не продаст Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал «СЭ» слухи об интересе «Зенита» к 24-летнему нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

— Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей — такая задача стоит перед командой, — сказал Ивлев «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.