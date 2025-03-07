Николай Наумов: «Локомотив» уверенно выиграет у «Ахмата» с разницей в два мяча»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Ахмата» в 20-м туре РПЛ.

«Я думаю, что «Локомотив» уверенно выиграет у «Ахмата» с разницей в два мяча. Железнодорожники довольно хорошо играли против Махачкалы, хоть и не выиграли — думаю, причина в том, что погода была плохая и поле тяжелое. А так вполне могли выиграть. И в Москве, в присутствии своих болельщиков «Локо», я думаю, не оставит шансов «Ахмату». Грозненцы, понятно, закроются и будут искать свое счастье в контратаках, а «Локо» будет давить — так же, как давил Махачкалу во втором тайме. Но, мне кажется, у «Ахмата» ничего не получится. И я очень верю в победу «Локо», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Ахмат» состоится в Москве в пятницу, 7 марта, и начнется в 20.15 (мск).