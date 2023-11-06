«Оренбург» — «Ростов»: ВАР правильно исправил ошибку судьи. Почему не удален Флорентин?

На 29-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» арбитр Роман Сафьян, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Габриэля Флорентина и не назначил пенальти. Рефери почему-то решил, что сфолил Егор Голенков, и наказал его штрафным ударом.

В том моменте футболист «Оренбурга» в своей штрафной площади едва не нанес травму сопернику: Флорентин наступил шипами на ногу Голенкова, пытавшегося в подкате сыграть в мяч. В действия судьи правильно вмешались видеоассистенты Артем Любимов и Антон Кобзев. После этого Сафьян посмотрел видеозапись на мониторе, поменял свое решение, назначил 11-метровый удар и наказал Флорентина желтой карточкой.

Фото Скриншот из трансляции

Следовало ли арбитру удалить оренбуржца? Мнения наших экспертов разделились: одни за более серьезную санкцию — за красную карточку, другие за то, что достаточно вынести предупреждение.