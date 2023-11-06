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Судейство

Сегодня, 15:11

«Оренбург» — «Ростов»: ВАР правильно исправил ошибку судьи. Почему не удален Флорентин?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот из трансляции

На 29-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» арбитр Роман Сафьян, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Габриэля Флорентина и не назначил пенальти. Рефери почему-то решил, что сфолил Егор Голенков, и наказал его штрафным ударом.

В том моменте футболист «Оренбурга» в своей штрафной площади едва не нанес травму сопернику: Флорентин наступил шипами на ногу Голенкова, пытавшегося в подкате сыграть в мяч. В действия судьи правильно вмешались видеоассистенты Артем Любимов и Антон Кобзев. После этого Сафьян посмотрел видеозапись на мониторе, поменял свое решение, назначил 11-метровый удар и наказал Флорентина желтой карточкой.

Фото Скриншот из трансляции

Следовало ли арбитру удалить оренбуржца? Мнения наших экспертов разделились: одни за более серьезную санкцию — за красную карточку, другие за то, что достаточно вынести предупреждение.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 1 : 2
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Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
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ЦСКА – Пари НН
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5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
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 - : -
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Роман Ежов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
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Оренбург

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