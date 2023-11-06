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Сегодня, 15:02

Дркушич: «В России нет игроков уровня Иличича»

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Игрок «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что среди российских футболистов нет игроков уровня Йосипа Иличича.

«Иличич показывал в «Аталанте» запредельный уровень игры. В России я таких футболистов сейчас не вижу. Могу только отметить Эдуарда Сперцяна — у него хороший потенциал», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

Иличич играл 11 лет играл в серии А. Словенец принял участие в 339 играх чемпионата Италии. В них центральный нападающий забил 96 мячей и отдал 66 голевых передач.

В этом сезоне РПЛ Дркушич сыграл в 11 матчах и забил 1 мяч. «Сочи» идет последним в чемпионате, набрав 9 очков в 13 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/drkushich-ne-vizhu-v-rossii-blizkikh-k-ilichichu-igrokov-otmechu-tolko-spercyana-302704/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
Йосип Иличич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
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ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Джон Кордоба

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