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Сегодня, 15:30

«Урал» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Урал» на своем поле примет «Рубин» в 14-м туре чемпионата России 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Урал» на своем поле примет «Рубин» в 14-м туре чемпионата России 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 16. Но екатеринбургский клуб опережает по дополнительным показателям и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова располагается на 12-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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