«Ростов» ушел от поражения в матче с «Оренбургом», Осипенко сравнял счет на 85-й минуте

«Ростов» спасся от поражения в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:1.

Хозяева открыли счет на 71-й минуте, отличился Дмитрий Воробьев. У хозяев забил Максим Осипенко, отметившись на 85-й минуте. В первом тайме он не реализовал пенальти.

После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 10-м месте. «Оренбург» идет на 13-й позиции, имея в активе 13 баллов.

12 ноября «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ, «Оренбург» встретится с «Динамо».