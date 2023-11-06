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Сегодня, 15:49

Мостовой считает, что Пиняеву нужно улучшать реализацию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о вингере «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Пиняев очень хорошо чувствует себя на оперативном просторе. Защитники это понимают и стараются не давать ему свободных зон. В дриблинге Сергей один из лучших, но надо улучшить реализацию. Большинство своих мячей Пиняев забил после контратак. Бывают случаи, когда футболист не находится в оптимальной физической форме или испытывает проблемы со здоровьем. Это снижает его результативность на поле. Может, Пиняев сейчас не готов на 100 процентов, он никогда не проводит все 90 минут на поле», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-pinyaev-v-driblinge-odin-iz-luchshih-no-nado-uluchshit-realizatsiyu/
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
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