«Оренбург» — «Ростов»: Ионов и Шомуродов выйдут в атаке ростовчан
17:14
В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» примет «Ростов». Стали известны стартовые составы команд.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Школек, Чуканов.
Запасные: Руденко, Штырлов, Козлов, Криворучко, Хорошков, Привалов, Быдловский, Егофаров.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Мамаев, Норманн, Ионов, Долгов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Ведерников, Рогочий, Попов, Черкес, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...