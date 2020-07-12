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«Оренбург» — «Ростов»: Ионов и Шомуродов выйдут в атаке ростовчан

17:14
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В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» примет «Ростов». Стали известны стартовые составы команд.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Школек, Чуканов.

Запасные: Руденко, Штырлов, Козлов, Криворучко, Хорошков, Привалов, Быдловский, Егофаров.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Мамаев, Норманн, Ионов, Долгов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Ведерников, Рогочий, Попов, Черкес, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков.

Оренбург — Ростов

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