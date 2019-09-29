«Оренбург» празднует победу над «Спартаком»

В матче 11-го тура чемпионата России «Оренбург» победил «Спартак» со счетом 2:1. После игры оренбуржцы выложили в Twitter видео из раздевалки команды.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр