«Оренбург» празднует победу над «Спартаком»
19:12
В матче 11-го тура чемпионата России «Оренбург» победил «Спартак» со счетом 2:1. После игры оренбуржцы выложили в Twitter видео из раздевалки команды.
#СпартакОренбург 1:2 ??? pic.twitter.com/Ada3wMwCjn— ФК Оренбург (@fcorenburg) September 29, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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