Келлвен перешел из ЦСКА в «Палмейрас»

ЦСКА объявил о переходе защитника Келлвена в «Палмейрас».

24-летний бразилец подписал контракт с новым клубом, рассчитанный до 30 июня 2030 года. Его соглашение с армейцами действовало до 30 июня 2028 года.

Келлвен играл за ЦСКА с сентября 2023 года, в сезоне-2024/25 он в 31 матче забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

