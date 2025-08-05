Футбол
5 августа, 11:50

Келлвен перешел из ЦСКА в «Палмейрас»

Павел Лопатко
Келлвен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА объявил о переходе защитника Келлвена в «Палмейрас».

24-летний бразилец подписал контракт с новым клубом, рассчитанный до 30 июня 2030 года. Его соглашение с армейцами действовало до 30 июня 2028 года.

Келлвен играл за ЦСКА с сентября 2023 года, в сезоне-2024/25 он в 31 матче забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК ЦСКА
ФК Палмейрас
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
