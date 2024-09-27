«Оренбург» — «Пари НН»: видео голов матча 10-го тура РПЛ

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«Пари НН» в выездной встрече 10-го тура чемпионата России обыгрывает «Оренбург» со счетом 2:1.

Гол у оренбуржцев забил Иван Башич. В составе нижегородцев отличились Валерий Царукян и Огнен Ожегович.

45-я минута. Царукян 0-1

55-я минута. Ожегович 0-2

59-я минута. Башич 1-2