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Сегодня, 18:28

«Пари НН» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 10-го тура РПЛ

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«Пари НН» победил в гостях «Оренбург» в матче чемпионата России.
Фото ФК «Оренбург»

В пятницу, 27 сентября, «Пари НН» добился гостевой победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России — 2:1.

В составе победителей отличились Валерий Царукян и Огнен Ожегович. У «Оренбурга» гол забил Иван Башич.

Команда Саши Илича поднялась на 11-е место в таблице, набрав десять очков. «Оренбург» идет на 13-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче первенства «Оренбург» встретится на выезде с «Зенитом», а «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном». Оба противостояния пройдут 5 октября.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:2
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
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П
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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