Матч 10-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 28 сентября на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 19.15 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров чемпионата России. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Зенит» будут доступны в нашем матч-центре.

В 9 турах РПЛ «Зенит» набрал 23 очка и занимает первое место. «Краснодар» отстает от лидера на два очка и идет в чемпионате вторым.