«Оренбург» отыграл один мяч в матче с «Локомотивом»
12:59
«Оренбург» сократил отставание в счете в матче 10-го тура чемпионата России против «Локомотива». На 69-й минуте отличился Филип Рогич. Для шведа это первый гол за «Оренбург». Счет стал 1:2.
? Филип Рогич забивает свой дебютный мяч в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
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