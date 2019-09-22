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«Оренбург» отыграл один мяч в матче с «Локомотивом»

12:59
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«Оренбург» сократил отставание в счете в матче 10-го тура чемпионата России против «Локомотива». На 69-й минуте отличился Филип Рогич. Для шведа это первый гол за «Оренбург». Счет стал 1:2.

Оренбург — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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