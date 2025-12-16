«Оренбург» отдаст в аренду хавбека Бубанью

Агент хавбека «Оренбурга» Владана Бубаньи Никола Тадич заявил, что полузащитник покинет клуб на правах аренды.

«Значительный интерес проявляют клубы из Греции, Венгрии, Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи», — цитирует Тадича журналист Лоренцо Лепоре в соцсети X.

Контракт 26-летнего черногорца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бубаньи в 750 тыссяч евро.

В сезоне-2025/26 на его счету 14 матчей и 1 гол.