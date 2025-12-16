Мозгов считает правильным решением возвращение пива на стадионы: «Дополнительный доход для клубов сейчас очень важен»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возвращении пива на стадионы.

«Больше всего этому рады болельщики. Я не против. Должен быть придуман механизм, контролирующий все это, чтобы народ не напивался и не превращался в свиней. Пока не очень понятно, как различать эту грань между болением, получением удовольствия и превращением в грязную свинью, которая орет и плюется. В целом это положительный момент и для болельщиков, и для клубов. Я в этом не вижу ничего плохого. На тех же международных турнирах на стадионах пиво пьют. Где-то даже крепкое продается. Конечно, бывают случаи с драками, но такое может произойти и когда люди трезвые. Думаю, это правильное решение, потому что дополнительный доход для клубов сейчас очень важен», — сказал Мозгов «СЭ».

1 декабря депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ», что положительное решение относительно возвращения пива на стадионы принято.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.