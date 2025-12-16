«Динамо» не интересуется Рассказовым

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» не рассматривает защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова в качестве потенциального усиления.

Ранее о возможном трансфере сообщал Telegram-канал «Топи за Крылья!».

Рассказов перешел в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе 2023 года, заключив контракт на 3,5 года. При этом красно-белые сохранили за собой право приоритетного выкупа футболиста за 2 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний защитник принял участие в 23 матчах за «Крылья» во всех турнирах, сделав 4 голевые передачи и получив 5 желтых карточек.

Ранее агент защитника Валериюс Мижигурскис сообщил «СЭ», что к Рассказову есть интерес от ряда клубов РПЛ.

После 18 туров самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущее в зоне стыковых матчей махачкалинское «Динамо» на 2 очка.