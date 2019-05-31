"Оренбург" оштрафовали на 150 тысяч рублей, "Спартак" – на 145 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 30-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Спартак" (2:0).

– После окончания матча на поле выбежали 5 болельщиков. "Оренбург" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспесение безопасности, а также на 50 тысяч за массовое появление болельщиков на поле, – сказал Григорьянц. – Болельщики "Спартака" использовали 1 несогласованный баннер, за это клуб получил штраф в 25 тысяч рублей. Также фанаты использовали пиротехнику и скандировали оскорбительные выражения. За пиротехнику "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей, за скандирование – на 100 тысяч. (Иван Торопцев)