«Оренбург» — «Локомотив»: судья ошибочно не удалил Мансилью

На 75-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (2:4) судья Егор Егоров правильно зафиксировал фол Брайана Мансильи, который срубил Илью Самошникова, но ошибочно не вынес игроку хозяев предупреждение за срыв перспективной атаки.

Для оренбуржца эта желтая карточка стала бы второй в игре — за ней последовала бы красная, он покинул бы поле, заработал бы дисквалификацию и пропустил бы встречу следующего тура с «Химками».

Но всего этого не случилось из-за ошибки Егорова. В данной ситуации видеоассистенты не имели права вмешаться в действия судьи.