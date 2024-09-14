Алип объяснил потасовку с Мойзесом в матче против ЦСКА

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о причинах конфликта с игроком ЦСКА Мойзесом во время матча между командами в 8-м туре РПЛ.

«Зенит» обыграл ЦСКА (1:0) благодаря голу Лусиано. Стычка между футболистами случилась на 80-й минуте. Оба игрока получили по желтой карточке.

«Я стоял на угловом, никого не трогал, не знал, кого держать. А он подошел, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет — он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему (спасибо тебе, Круг!), я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завелся и побежал», — цитирует Алипа пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.