Лаксальт пропустит около месяца из-за мышечной травмы

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.

31-летний уругваец пропустит около месяца.

В сезоне-2024/25 Лаксальт провел 9 матчей за бело-голубых и не отличился результативными действиями.