«Оренбург» — «Крылья Советов»: Марин реализовал пенальти

«Оренбург» сократил отставание в счете в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ — 1:2.

Пенальти на 72-й минуте реализовал Джимми Марин.