«Оренбург» — «Крылья Советов»: Костанца получил прямую красную карточку

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Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца получил прямую красную карточку в выездном матче с «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ.

На 68-й минуте хавбек совершил опасный прыжок в ноги форварду хозяев Джимми Марину. Судья показал красную карточку после просмотра видеоповтора.