Комик Мусагалиев оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев поделился с «СЭ» мнением об игре красно-белых в сезоне-2024/25.

«Старт хороший был. Сейчас что-то не так. Надо концентрированно подходить к матчам с такими большими соперниками, как «Краснодар». «Быки» сейчас очень сильно себя чувствуют», — сказал Мусагалиев «СЭ».

«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на 1-е место.

(Дарик Агаларов)