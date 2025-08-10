«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Краснодара» на матч 4-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Гюрлюк, Савельев

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Кордоба.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 15.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.