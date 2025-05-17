«Химки» — «Рубин»: стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на игру между «Химками» и «Рубином» в 29-м туре РПЛ.

Матч пройдет на арене «Химки» в Подмосковье. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Магомедов, Берковский, Вера, Мехия, Заболотный.

Запасные: Обухов, Тусеев, Голубович, Мелентиевич, Ориньо, Фаринья, Мирзов, Капленко, Корредера, Амиан, Руденко, Садыгов.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Безруков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Васильев, Мукба, Чуни.