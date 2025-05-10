«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Химок» на матч 28-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Зотов, Татаев, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 14.30 по московскому времени.