«Оренбург» — «Факел»: воронежцы остались в меньшинстве на 53-й минуте

Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс оставил свою команду в меньшинстве в матче 21-го тура РПЛ против «Оренбурга».

29-летний футболист вышел на игру во втором тайме и получил прямую красную карточку на 53-й минуте за фол на форварде оренбуржцев Саиде Сахархизане.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.