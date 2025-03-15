«Оренбург» — «Факел»: воронежцы остались в меньшинстве на 53-й минуте
Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс оставил свою команду в меньшинстве в матче 21-го тура РПЛ против «Оренбурга».
29-летний футболист вышел на игру во втором тайме и получил прямую красную карточку на 53-й минуте за фол на форварде оренбуржцев Саиде Сахархизане.
Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
Новости