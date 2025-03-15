Футбол
15 марта 2025, 13:14

«Оренбург» — «Факел»: воронежцы остались в меньшинстве на 53-й минуте

Алина Савинова

Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс оставил свою команду в меньшинстве в матче 21-го тура РПЛ против «Оренбурга».

29-летний футболист вышел на игру во втором тайме и получил прямую красную карточку на 53-й минуте за фол на форварде оренбуржцев Саиде Сахархизане.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
15 марта 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:0
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
  lenoblles

    тянут-потянут, вытянуть не могут

    15.03.2025

  vvi432

    Успеха Оренбургу

    15.03.2025

  Спринт

    За удар сзади не только удаление, но отсидка на 2-3 матча полагается, за попытку нанесения травмы сопернику.

    15.03.2025

