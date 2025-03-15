«Оренбург» — «Факел»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Факел» не забили голов в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России — 0:0.

Команды нанесли по два удара в створ ворот друг друга. На 21-й минуте предупреждение получил полузащитник оренбуржцев Иван Башич, который пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.