«Оренбург» — «Факел»: Любимов зря удалил Мертенса. Фол заслуживал предупреждения

На 53-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» судья Артем Любимов слишком строго отнесся к фолу Дилана Мертенса, ошибочно показал ему красную карточку и удалил с поля. Воронежский футболист потянулся ногой в направлении мяча, сыграл безрассудно и без каких-либо очевидных усилий наступил сзади на ногу Саида Сахархизана. Часть бутсы Мертенса при этом была на газоне.

Во многих подобных случаях в этом и прошлом сезонах судьи ограничивались вынесением предупреждения. Любимов поступил иначе. ВАР Евгений Кукуляк не вмешался.