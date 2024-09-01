«Оренбург» сыграет с московским «Динамо» в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Оренбург» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 14.30 мск.

По итогам 6 туров РПЛ оренбургский клуб с 5 очками занимает 13 место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 12 баллом и идут на шестой строчке чемпионата России.

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