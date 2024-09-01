Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

«Оренбург» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 1 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» сыграет с московским «Динамо» в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Оренбург» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 14.30 мск.

По итогам 6 туров РПЛ оренбургский клуб с 5 очками занимает 13 место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 12 баллом и идут на шестой строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 15:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
0
Читайте также
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
На месте крушения Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел погибших
Минобороны: 158 украинских БПЛА уничтожено за ночь над 15 регионами России
Популярное видео
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
Талалаев может возглавить «Ахмат»
Портрет Бонгонды и удаление Зобнина: «Спартак» обыграл «Рубин»
Окишор: рождение сверхновой. Колонка Казакова
«Локомотив» — «Краснодар»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00
Титов о Соболеве в «Зените»: «Ничего страшного, его выбор. «Спартак» двигается дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 0 : 0
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости