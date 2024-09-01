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Сегодня, 13:16

Шикунов считает, что «Спартаку» необходим еще один нападающий

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Виллиана Жозе в этом сезоне.

«Если бы он был готов, то его Станкович выпустил, потому что он был необходим. После первого тайма там кто-то должен был быть. Может быть, успеют еще кого-то купить. Нужен форвард, но хорошего тяжело найти. Но, посмотрим, может Жозе наберет форму», — сказал Шикунов «СЭ».

Нападающий присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. Форвард провел 6 матчей во всех турнирах и не отличился ни одним результативным действием.

31 августа красно-белые дома обыграли «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. «Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ, казанцы (10) идут седьмыми в турнирной таблице.

(Александр Абустин)

Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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