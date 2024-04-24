«Оренбург» — «Динамо»: хозяева отыграли один мяч

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья забил гол в матче 21-го тура чемпионата России против «Динамо».

Футболист отличился на 77-й минуте встречи, пробив в дальний угол ворот соперника и отыграв один мяч оренбургской команды. Счет в игре — 2:1 в пользу бело-голубых.

Встреча проходит на стадионе «Газовик» в городе Оренбург.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».