«Оренбург» — «Динамо»: гости удвоили преимущество

«Динамо» удвоило преимущество в матче 21-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

После паса Федора Смолова на 72-й минуте голом отметился полузащитник бело-голубых Николас Нгамале, который вышел на замену во втором тайме. Счет в игре стал 2:0 в пользу московской команды.

Встреча проходит на стадионе «Газовик» в городе Оренбург.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».