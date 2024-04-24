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Игнатьев: «Раньше у «Локомотива» был Дзюба, сейчас он растворился»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев оценил проблемы железнодорожников с нападающими.

«Я слышал мнение, что «Локомотиву» не хватает хорошего форварда. Но где его сейчас купишь? Трансферное окно закрыто. Раньше у них был Дзюба. И все радовались — говорили, Дзюба умеет то, Дзюба умеет это, еще успевает светскую жизнь вести. Сейчас Дзюба растворился, нету Дзюбы как такового», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

17 апреля появилась информация, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой в конце сезона. Контракт 35-летнего форварда рассчитан до лета.

В текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Он выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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«Оренбург» — «Динамо»: хозяева отыграли один мяч

«Динамо» обыграло «Оренбург» и одержало третью победу подряд
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
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24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
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