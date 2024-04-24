Игнатьев: «Раньше у «Локомотива» был Дзюба, сейчас он растворился»

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев оценил проблемы железнодорожников с нападающими.

«Я слышал мнение, что «Локомотиву» не хватает хорошего форварда. Но где его сейчас купишь? Трансферное окно закрыто. Раньше у них был Дзюба. И все радовались — говорили, Дзюба умеет то, Дзюба умеет это, еще успевает светскую жизнь вести. Сейчас Дзюба растворился, нету Дзюбы как такового», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

17 апреля появилась информация, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой в конце сезона. Контракт 35-летнего форварда рассчитан до лета.

В текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Он выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.