Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо». Полузащитник бело-голубых Оскар Хильемарк и нападающий Максимилиан Филипп не попали в стартовый состав.

«Оренбург»: Климович — Малых, Радакович, Шахов, Терехов — Аюпов — Зотов, Рогич, Алвеш — Деспотович, Фамейе.

«Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов — Каборе, Юсупов — Шиманьски, Панченко, Жоаозинью — Игбун.

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