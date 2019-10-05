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«Оренбург» — «Динамо»: Хильемарк и Филипп — в запасе москвичей

12:43
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Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо». Полузащитник бело-голубых Оскар Хильемарк и нападающий Максимилиан Филипп не попали в стартовый состав.

«Оренбург»: Климович — Малых, Радакович, Шахов, Терехов — Аюпов — Зотов, Рогич, Алвеш — Деспотович, Фамейе.

«Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов — Каборе, Юсупов — Шиманьски, Панченко, Жоаозинью — Игбун.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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