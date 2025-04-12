ЦСКА обыграл «Оренбург» и одержал пятую победу подряд

ЦСКА на выезде победил «Оренбург» в матче 24-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 55-й минуте открыл хавбек армейцев Иван Обляков. На 90+4-й минуте преимущество гостей удвоил Секу Койта.

ЦСКА (47 очков) догнал в турнирной таблице «Спартак» и «Зенит», но уступает конкурентам по дополнительным показателям и идет четвертым. Армейцы одержали пятую подряд победу в РПЛ.

«Оренбург» (14) продолжает замыкать таблицу чемпионата России.