ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче со счетом 1:1.

Счет в первом тайме открыл полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, который отличился на 3-й минуте.

В конце тайма, на 44-й минуте, положение выравнял полузащитник ЦСКА Виктор Мендес.

Во втором тайме пенальти не реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов: с его ударом справился голкипер соперника.