ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче
ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче со счетом 1:1.
Счет в первом тайме открыл полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, который отличился на 3-й минуте.
В конце тайма, на 44-й минуте, положение выравнял полузащитник ЦСКА Виктор Мендес.
Во втором тайме пенальти не реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов: с его ударом справился голкипер соперника.
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