Юрист Анцелович рассказала о перспективах получения компенсации за отмену финала Суперкубка УЕФА в Казани

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, возможно ли получить компенсацию за отмену финала Суперкубка УЕФА в Казани.

«Между организатором и федерацией заключается договор. Соответственно, в этом договоре предусмотрены положения о компенсации понесенных расходов и по основаниям переноса матча. Если идет нарушение договора, то сторона, в отношении которой произошло нарушение, имеет право требовать компенсацию. Конкретно можно ли в данном случае и какой объем, я не могу сказать, потому что не видела договор.

Многие наши федерации подавали в суд, и международные федерации ссылались именно на положение о форс-мажоре. Чтобы доказать обратное, нужно идти в суд и на рассмотрение суда ставить вопрос о том, кто был прав. Волейболисты у нас пошли оспаривать по чемпионату мира. Насколько я знаю, решений по таким делам нет», — цитирует Анцелиович Metaratings.ru.

25 января УЕФА сообщил о том, что перенес место проведения матча за Суперкубок-2023 из Казани в Афины. Ранее организация лишила Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.