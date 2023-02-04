Президент «Оренбурга» Еремякин: «Если бы Павлюченко позвонил в клуб, может, мы бы задумались над таким вариантом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном приглашении в клуб нападающего Романа Павлюченко.

«Интересен ли нам Павлюченко? Мы не думали над этим, не гадали. Решил ли он возобновить карьеру или просто кто-то об этом пишет? Я ним не общался. Если бы он позвонил в клуб и сказал, что возобновляет карьеру, попросил бы подумать, может быть, мы бы и задумались. А сейчас об этом нет смысла говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

2 февраля сообщалось, что 41-летний Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе».

Футболист завершил карьеру в октябре 2022 года. Он выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего принял решение уйти из футбола.