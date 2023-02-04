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Президент «Оренбурга» Еремякин: «Если бы Павлюченко позвонил в клуб, может, мы бы задумались над таким вариантом»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном приглашении в клуб нападающего Романа Павлюченко.

«Интересен ли нам Павлюченко? Мы не думали над этим, не гадали. Решил ли он возобновить карьеру или просто кто-то об этом пишет? Я ним не общался. Если бы он позвонил в клуб и сказал, что возобновляет карьеру, попросил бы подумать, может быть, мы бы и задумались. А сейчас об этом нет смысла говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

2 февраля сообщалось, что 41-летний Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе».

Футболист завершил карьеру в октябре 2022 года. Он выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего принял решение уйти из футбола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-esli-by-pavlyuchenko-pozvonil-v-klub-mozhet-zadumalis-by-nad-takim-variantom/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

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16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

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28%

2.00

Х

22%

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П2

13%

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Барселона
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24%

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Роман Павлюченко
Футбол
ФК Оренбург
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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