«Оренбург» победил «Акрон» и поднялся из зоны вылета РПЛ

«Оренбург» дома обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 34-й минуте открыл форвард хозяев Максим Савельев. Спустя три минуты Артем Дзюба мог сравнять счет, но гол форварда тольяттинцев отменили из-за офсайда.

На 71-й минуте преимущество «Оренбурга» с пенальти удвоил Эмирджан Гюрлюк.

«Оренбург» (15 очков) прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед и поднялся из зоны вылета на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» (21 очко) потерпел третье поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 8 марта. «Акрон» на следующий день в Москве встретится со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 12:00. Газовик (Оренбург)

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