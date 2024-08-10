«Оренбург» сыграл вничью с «Акроном»

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Акроном» в матче 4-го тура РПЛ — 2:2.

У хозяев голы забили Саид Сахархизан и Мохаммад Горбани. У гостей отметились Константин Савичев и Кирилл Данилин.

«Оренбург» набрал 5 очков после 4 матчей и занимает 7-е место в таблице РПЛ. «Акрон» с 4 очками — на 9-й строчке.