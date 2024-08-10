«Зенит» — «Динамо»: Нгамале не реализовал пенальти

Читать «СЭ» в

Форвард «Динамо» Муми Нгамале не смог реализовать пенальти в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита».

На 86-й минуте 30-летний колумбиец пробил в створ, однако вратарь Евгений Латышонок отразил удар. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.