Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Динамо», Нгамале не реализовал пенальти

«Зенит» в матче 4-го тура РПЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Максим Глушенков. На 86-й минуте форвард московской команды Муми Нгамале не смог реализовать пенальти — удар отразил Евгений Латышонок. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех.

После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.