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Сегодня, 19:28

Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Динамо», Нгамале не реализовал пенальти

Сергей Разин
корреспондент
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10 августа. «Зенит» обыграл «Динамо» (1:0).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» в матче 4-го тура РПЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Максим Глушенков. На 86-й минуте форвард московской команды Муми Нгамале не смог реализовать пенальти — удар отразил Евгений Латышонок. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех.

После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
27
79
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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