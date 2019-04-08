"Оренбург" – "Ахмат": стали известны стартовые составы команд

"Оренбург" и "Ахмат" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 17.00 (мск). Игра пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

Стартовый состав "Оренбурга": Фролов – Малых, Сиваков, Терехов, Козлов, Бегич – Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич – Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.

Стартовый состав "Ахмата": Городов – Уциев, Плиев, Кешмази, Нижич – Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски – Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Аблае.

"Оренбург" занимает 9-е место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 27 баллами располагается на 10-й строчке.

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