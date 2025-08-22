«Оренбург» — «Ахмат»: Садулаев получил красную карточку

«Ахмат» остался вдевятером в матче с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

На 64-й минуте красную карточку получил форвард грозненцев Лечи Садулаев. Капитан «Ахмата» схватил за горло защитника «Оренбурга» Фахда Муфи.