«Оренбург» — «Ахмат»: грозненцы вдесятером сравняли счет в начале второго тайма

«Ахмат» отыгрался в матче с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ — 2:2.

На 56-й минуте отметился Максим Сидоров, забив в ворота бывшего клуба.