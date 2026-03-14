«Ордабасы» приостановил переговоры со «Спартаком» по трансферу Бонгонды

Президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком» по возможному трансферу полузащитника красно-белых Тео Бонгонды.

«Мы действительно очень сильно хотели игрока привезти в наш клуб, в нем видели игрока, который бы делал разницу в нашем чемпионате. Но на данный момент, после переговоров нас не устраивают финансовые условия, и до следующего трансферного окна мы приостановили переговоры по данному игроку», — сказал Кызайбаев «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года, заключив контракт с красно-белыми на три года. Сумма трансфера составила около семи миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 5 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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